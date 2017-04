Scarsa igiene e frode in commercio: blitz nei minimarket di via Cavour

Continuano i controlli presso i minimarket di via Cavour. Il Comando Generale di Polizia Locale, ieri, ha verificato dieci attività. Forte la presenza di minimarket gestiti da extracomunitari, perlopiù cittadini di nazionalità cinese e bengalese, che in molti casi non rispettano le più elementari condizioni igieniche di vendita dei prodotti.

E' di due titolari denunciati per frode in commercio il bilancio dell'operazione, che ha messo in evidenza contraffazioni rispetto alle indicazioni geografiche o di denominazione di origine dei prodotti agroalimentari. In sostanza alcuni alimenti venivano spacciati per DOP o IGP quando non lo erano.

Sequestrati in un negozio gestito da cittadini di nazionalità cinese oltre 200 prodotti tessili privi dell'indicazione riportante la composizione fibrosa. Elevate sanzioni amministrative per occupazione abusiva di suolo pubblico e per insegne e faretti non autorizzati, per un valore di circa 10mila euro.