Super lavoro per polizia, carabinieri e vigili. Incappucciati bloccati e sequestri

Allerta massima nella Capitale già alla vigilia di quella che si annunciava una giornata molto calda ma che nei fatti non ha avuto la partecipazione prevista. I primi interventi si sono avuti nella giornata di venerdì 24 marzo quando i Carabinieri dei Nuclei Informativi di Roma e Torino hanno controllato 7 giovani, appartenenti a centri sociali del Nord Est, già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e l’ordine pubblico.

Ispezionando l'auto a bordo della quale viaggiavano alcuni dei ragazzi, i militari hanno trovato capi di vestiario atti ad occultare l’identità ed impedire l’identificazione e pertanto sono stati proposti per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Roma della durata di anni 1 che è stato emesso dalla Questura di Roma.

Nella mattina di oggi, invece, durante i controlli della polizia ai caselli autostradali sono stati fermati due furgoni. A bordo di questi sono stati ritrovati pigne, tondini e maschere antigas oltre che sostanze stupefacenti e coltelli. Su una utilitaria, invece 4 giovani provenienti da Padova trasportavano fumogeni e indumenti idonei al travisamento, annoveravano precedenti di polizia per turbative dell’ordine pubblico.

Sempre in mattinata, i carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno fermato due giovani provenienti da Alessandria, sorpresi in piazzale Ostiense in possesso di due candele e guanti antifortunistici. Altri cinque giovani, provenienti da Venezia e Bologna, sono stati fermati in via Conte Verde, in possesso di due fumogeni, giubbini e scaldacollo, atti ad occultare l’identità ed impedire l’identificazione. La posizione di tutti e sette è al vaglio dei Carabinieri e saranno proposti alla Questura di Roma per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

A partire dal tardo pomeriggio di venerdì 24 marzo fino al pomeriggio di oggi sabato 25 marzo, sono state oltre 1500 le persone controllate e identificate dalle forze dell'ordine.

Super lavoro anche per la polizia di Roma Capitale che nelle prime di ore della mattina di oggi, intorno alle 8.30, hanno trovato un blocco stradale con rotoli di filo spinato e sagome raffiguranti agenti di polizia sul ponte Settimia Spizzichino a Garbatella. Poco più tardi, intorno alle ore 11.30, i vigili hanno rinvenuto in via dell'Amba Aradam, celati tra i marciapiedi, 17 pezzi di ghisa, presumibilmente posizionati appositamente da ignoti. I pezzi di metallo, abbastanza pesanti, avrebbero potuto essere utilizzati come corpi contundenti a scopo di offesa. Nel pomeriggio, invece, nei pressi della Piramide Cestia, in via Giovanni Tata, il ritrovamento di un borsello contenente chiavi inglesi, cacciaviti e pezzi di acciaio, contenuti all'interno di calzini, pronti per essere roteati e lanciati a mò di fionda. Il materiale è stato sequestrato.