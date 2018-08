Colosseo: stretta contro i venditori ambulanti abusivi, 46mila euro di multe

Proseguono i controlli dei Carabinieri nell'area del Parco Archeologico del Colosseo e dei Fori Imperiali, finalizzati al contrasto di fenomeni di abusivismo commerciale e di degrado.

I militari piazza Venezia in abiti civili, infiltrati tra i turisti, hanno sorpreso 3 ambulanti mentre cercavano, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, di vendere abusivamente i loro prodotti ai turisti in piazza del Colosseo. Per loro è scattata la denuncia in stato di libertà, per molestie e disturbo a persone.

Nove i venditori ambulanti, tutti cittadini del Bangladesh sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre vendevano oggetti vari che sono stati sequestrati. Nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 46.476 euro.