Psicosi ponte Morandi: verifiche sul cavalcavia della Pontina

Le immagini del crollo del ponte Morandi a Genova sono ancora vive negli occhi e nella memoria di tutti gli italiani. Una tragedia nazionale nel corso della quale hanno perso la vita 43 persone. Inevitabile è sorta spontanea la psicosi con migliaia di segnalazioni in tutto il Paese a chiedere verifiche su ponti e cavalcavia considerati dagli stessi cittadini a "rischio". Tra questi quelli della via Pontina. Proprio in seguito a diverse segnalazioni questa mattina sono stati disposti dalla polizia stradale di Aprilia una serie di controlli poi effettuati dai vigili del fuoco lungo la Strada Regionale che collega Roma a Latina. Le verifiche hanno riguardato in particolare il cavalcavia all'altezza del chilometro 62+900 in direzione Roma.

Verifiche sul cavalcavia della Pontina

Il monitoraggio è scattato dopo le ripetute segnalazioni di alcuni automobilisti che quotidianamente percorrono l'arteria SR148. In alcuni punti il cavalcavia appare deteriorato e si sono già verificati crolli di calcinacci. I vigili del fuoco hanno per questo effettuato verifiche ponte ed eliminato alcuni calcinacci, ma la stabilità del cavalcavia non è in pericolo.

Pompieri e polizia sulla via Pontina

La polizia stradale di Aprilia, per consentire le operazioni, ha temporaneamente deviato il traffico e solo intorno alle 12 la carreggiata in direzione nord è stata riaperta. (da LatinaToday)