Blitz nel campo di Castel Romano: trovate auto rubate e moduli abitativi incendiati

Auto rubate e senza assicurazioni, e moduli abitativi incendiati. E' quanto gli agenti della Polizia Locale hanno scoperto a Castel Romano. Dall'alba di stamane gli agenti della direzione Sicurezza Urbana hannoeffettuato nuovi controlli all'interno del campo sulla via Pontina, impiegando 10 pattuglie.

Gli agenti, appartenenti allo SPE (servizio Pubblico Emergenziale) hanno effettuato numerose verifiche all'interno e all'esterno del campo controllando persone, veicoli in transito e altri veicoli parcheggiati.



L'intervento, durato tutta la mattinata, ha permesso di individuare 4 auto rubate: 5 veicoli sono stati trovati sprovvisti di copertura assicurativa, tutti sottoposti a sequestro, mentre alcune persone sono state identificate, sulle quali sono in corso accertamenti.



Trovati alcuni dei moduli abitativi oggetto di incendio, a riguardo sono in corso indagini per risalire agli autori e alle persone coinvolte.