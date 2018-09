Via dei Gordiani: controlli straordinari alla baraccopoli, sequestrati 3 veicoli

Foro Italico, Castel Romano a Spinaceto, Albuccione di Guidonia, via Salviati a Tor Sapienza via Candoni a Muratella, La Monachina a Maglianella ed infine via dei Gordiani, al Prenestino. Proseguono i controlli della polizia nelle baraccopoli della Capitale. Ultimo nell'area di Villa Gordiani dove, durante un controllo straordinario, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato hanno identificato 84 persone di cui 40 stranieri. I poliziotti hanno inoltre controllato 7 veicoli e proceduto a 3 sequestri amministrativi. Due le carte di circolazione ritirate e 4 contravvenzioni al codice della strada.