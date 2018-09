Tre mesi di controlli con l'Autoscan: scoperte 200 auto senza revisione e 100 senza assicurazione

Più di 200 veicoli fermati mentre circolavano senza il certificato di revisione in regola e oltre 100 che viaggiavano senza regolare assicurazione obbligatoria. Sono i numeri dell’operazione permanente sulla sicurezza, avviata dalla polizia locale di Tivoli, nei primi tre mesi di attività, grazie all’introduzione del sistema Autoscan.

Veicoli senza assicurazione e revisione

L’Autoscan è un dispositivo informatico collegato a una banca dati che in tempo reale permette di verificare la regolarità dell’assicurazione e della revisione dei veicoli che circolano sulle strade pubbliche. La polizia locale di Tivoli da aprile utilizza il dispositivo per servizi di controllo mirati alla sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, con due pattuglie in servizio simultaneo. L’Autoscan viene attivato dalla prima pattuglia e legge e verifica automaticamente tutte le targhe dei veicoli che transitano.

Autoscan a Tivoli

In caso di irregolarità, il display del dispositivo segnala la targa del veicolo e gli agenti della seconda pattuglia, posizionata a circa 200 metri dalla prima, fermano il conducente del veicolo non in regola e procedono con le sanzioni previste dal codice della strada, tra cui il fermo amministrativo del mezzo.

Denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale

L’operazione sicurezza con l’Autoscan viene attuata anche nelle ore notturne, sia all’interno che all’esterno dei centri abitati. Nel corso dell’operazione sicurezza, la polizia locale ha anche denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 41 anni residente a Tivoli, il quale non si è fermato all’alt di una delle pattuglie.