Natale blindato a Roma: barriere e metal detector, controlli antiterrorismo nelle piazze

Allerta terrorismo a Roma per le feste di Natale. A piazza San Pietro occhi aperti dei militari con accessi controllati e regolati dai varchi, al colonnato, dotati di metal detector fissi. Anche a piazza Navona Campidoglio e la Questura hanno messo a punto il piano sicurezza.

Ci saranno le fioriere, come in via del Corso e al Quirinale, per impedire l'accesso di veicoli non controllati. Via Agonale sarà controllata, come Corso del Rinascimento. Attenzione anche su via dei Canestrari e da via di Pasquino. I militari dell'Esercito, già al lavoro per l'ormai consueta operazione Strade Sicure, verificheranno anche i furgoni sospetti che transiteranno in zona. Conttrolli che dureranno anche a Santo Stefano, si riempirà fino al fine settimana dell'Epifania.

Oltre le barriere verrano utilizzati anche i metal detector portatili, quelli che di solito vengono usati allo stadio, prima dei concerti e nelle giornate di maggior afflusso alle piazza romane. Piazza di Spagna, piazza del Popolo e Colosseo gli obiettivi sensibili maggiormente controllari. I varchi pedonali saranno presidiati da veicoli dei Carabinieri e della Polizia che ispezioneranno anche l'allestimento di banchi e bancarelle varie. Un clima di prudenza, non di allarmismo. Roma deve tenere la guardia alta, tanto che nelle ultime ore sono state eseguite tante esercitazioni anti terrorismo (qui il video).