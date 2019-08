Controlli a Termini, uomo trovato con una valigia carica di 14 chili di argento

Controlli ad alto impatto alla stazione Termini. Complessivamente la Polizia di Stato ha impegnato 99 operatori e 64 pattuglie, conseguendo i seguenti risultati: 1127 persone controllate, 3 persone denunciate in stato di libertà.

Tra le persone denunciate in stato di libertà c'è un trentacinquenne cittadino lettone il quale, al controllo effettuato dagli agenti della Polizia Ferroviaria, è stato trovato in possesso di una somma pari a 800 euro e di oltre 14 chilogrammi di argento per un valore di circa 7000 euro, occultati in una valigia e consistenti in oggetti di posateria varia.

Lo straniero, con un corposo curriculum per reati contro il patrimonio, non ha saputo spiegarne la provenienzna. L’oggettistica è stata sequestrata per gli approfondimenti sulla sua provenienza.

Nel corso dell’operazione è stata posta in essere una mirata attività di Polizia Amministrativa volta al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale e culminata nella elevazione di 8 sanzioni amministrative e 7 sequestri amministrativi. Sono, infine, stati adottati 6 provvedimenti di allontanamento dalle stazioni ferroviarie ai sensi della recente normativa recante "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".