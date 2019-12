Natale sicuro, rafforzati i controlli nelle aree dello shopping e vicino le chiese

Roma si appresta a vivere un Natale sicuro. La Questura e la Prefettura hanno rinnovato, anche per il 2019, l'impegno per aumentare i controlli nelle aree sensibili. Fari che punteranno sulle vie dello shopping, il centro storico e i luoghi di culto con particolare attezione alle chiese.

In campo ci saranno agenti di polizia, polizia locale e i militari dell'Arma, dell'Esercito e della Finanza. La presenza delle forze dell'ordine sarà ulteriormente potenziata nelle aree commerciali, nei mercatini rionali e negli eventi allestiti nei vari quartieri per elevare il livello della percezione di sicurezza.

Nel centro storico, presso le basiliche, le stazioni nevralgiche della metropolitana, luoghi più frequentati dai turisti, saranno messi in atto gli stessi dispositivi preventivi già avviati in passato.

Pattuglie a piedi, a bordo di auto e moto, e in abiti civili sorveglieranno l'intera Capitale. Sono stati intensificati i controlli anche nei pressi di abitazioni e stabili incustoditi.

Tutti i servizi, collegati via radio, saranno coordinati dalla Centrale Operativa con hli elicotteri sorvoleranno l'intera Provincia che sarà pattugliata con il medesimo dispiegamento di forze. Un attenzione particolare sarà riservata agli anziani, vittime di truffe di natale.

Nella giornata di Natale, poi, fai puntati su San Pietro. In occasione della benedizione "Urbi et Orbi", un reparto d'onore dei Carabinieri raggiungerà, dalla caserma "De Tommaso", di via Carlo Alberto dalla Chiesa, in Prati, la Basilica.

Il reparto dell'Arma passerà per via Fabio Massimo, via Terenzio, via della Traspontina e via della Conciliazione. Tra le 10 e le 13, ovvero durante il percorso per e da la Basilica, al passaggio del corteo militare saranno possibili rallentamenti sulle linee 23, 34, 40, 49, 62, 70, 81, 180, 492, 913 e 990.

Il piano di vigilanza prevede anche un rafforzamento della ppattuglie anche per il 5, 6 e 7 gennaio prossimi. Un impegno che sarà diffuso pure a Capodanno, quando sarà approntato un piano ad hoc.