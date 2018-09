Contrasto al 'lavoro nero': maxi controlli ai Castelli, 33mila euro di multe

Contrasto al lavoro nero e controllo dell'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro. Maxi operazione dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria delle Mole, con la collaborazione del personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’ASL, hanno eseguito una fitta serie di verifiche che hanno riguardato complessivamente 44 cantieri edili, tutti nella zona di Santa Maria delle Mole di Marino.

Nel corso delle attività sono stati controllati i 102 operai impiegati e denunciato a piede libero 15 persone, titolari di altrettante ditte, responsabili, in qualità di datori di lavoro, di non aver osservato le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso delle ispezioni sono state comminate anche sanzioni amministrative per un totale di circa 33.000 euro.