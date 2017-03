Truffe agli anziani: 10 regole per evitare di essere raggirati

Dieci regole d'oro per evitare di essere truffati. E' il decalogo dei carabinieri in pillole. Spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini: "Anziana derubata da finto operaio di una società telefonica"; "Quattro pensionati truffati da falsi impiegati comunali"; "Altre tre persone cadute nella trappola di una banda di truffatori metropolitani". Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. "La prevenzione è la migliore difesa".

Come spiegano i carabinieri, il truffatore per farsi aprire la porta ed introdursi nelle vostre case può presentarsi in diversi modi. Spesso è una persona distinta, elegante e particolarmente gentile. Dice di essere un funzionario delle Poste, di un ente di beneficenza, dell'INPS, o un addetto delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas, eccetere e talvolta un appartenente alle forze dell'ordine. Ricordatevi che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso

A tal proposito l'Arma dei carabinieri indica dieci regole d'oro, un decalogo "in pillole" che può esservi utile: