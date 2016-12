Natale sicuro, carte di credito clonate: i consigli per evitare le truffe

1 / 2

In ottica dell'operazione Natale Sicuro, i Carabinieri di Roma hanno dissuso sul loro sito istituzionale una serie di consigli per evitare truffe da clonatori di bancomat.

Presso gli sportelli, prima di qualsiasi prelievo, "verificate che nelle immediate vicinanze non vi siano persone ferme in atteggiamento sospetto" e "accertatevi che sullo sportello non siano state applicate apparecchiature posticce, controllando, ad esempio, la fessura ove viene inserita la carta (per l'eventuale presenza di skimmer, fili o nastro adesivo sospetto) oppure l'aderenza della tastiera al corpo dello sportello (verificando che non vi siano due tastiere sovrapposte)", si leggere sul sito dell'Arma.

Queste applicazioni, è bene ricordarlo, non inficiano l'operazione da svolgere, per cui al termine della stessa non potremo neppure accorgerci della duplicazione del nostro codice. Inoltre "controllate che non vi siano fori anomali all'interno dello sportello (specialmente sul lato superiore), ove potrebbero trovare eventuale alloggiamento microtelecamere (queste non superano il mezzo centimetro di diametro) e "qualora abbiate il sospetto che lo sportello sia stato manomesso chiamate il 112", continuano i Carabinieri.

I militari poi consigliano ancora: "Durante l'operazione di digitazione del vostro codice, utilizzate una protezione 'visiva' (anche l'altra mano, ben collocata, o il portafogli stesso possono essere sufficienti) che renda effettivamente difficoltoso, per potenziali 'spioni', prendere conoscenza del codice attraverso microtelecamere in precedenza installate. Qualora al termine dell'operazione non vi venga restituita la carta, è buona norma chiamare subito il numero verde per bloccarla".

