"Ho amici politici, ti trovo lavoro": così un uomo truffava aspiranti guardie giurate

"Ho amici in politica, ti trovo lavoro". Ma era tutta una truffa. Un giro d'affari illegale messo in piedi da un 52enne di origini campane. Una volta individuata la vittima, si presentava come agente dei servizi segreti, incaricato dall'onorevole di turno di reclutare personale da assumere in istituti di vigilanza di prossima apertura promettendo posti di lavoro come guardie giurate particolari, a fronte di una somma di denaro da versare immediatamente, solo per il disbrigo pratiche, bolli, visita medica d’idoneità, si faceva consegnare il contante ed il gioco era fatto.

L'impostore, un truffatore seriale con un curriculum criminale di tutto rispetto, è stato incastrato dalle diverse denunce sporte dalle vittime.

Sono stati gli agenti del commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, a conclusione di una capillare indagine, ad individuarlo. Perquisendo la sua abitazione i poliziotti hanno trovato diversi documenti comprovanti le sue illecite attività.

Prima di ammettere le proprie responsabilità l’uomo ha tentato un ultimo, disperato tentativo per scagionarsi, riferendo agli investigatori di non saperne nulla di "quei fascicoli", che gli erano stati consegnati da un amico, solo per custodirli.

Ma dalle prove raccolte e, con il riconoscimento anche da parte delle vittime come l'autore delle truffe, per il malvivente è scattata la denuncia per il reato di truffa e sostituzione di persona.