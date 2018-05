Mafia Capitale: confiscati beni per milioni di euro a Buzzi e Carminati

Un vero e proprio tesoro. Immobili, opere d’arte, terreni, conti correnti, quote sociali, macchine, libretti di deposito, obbligazioni, fabbricati, moto. C’è di tutto nell’elenco stilato dai giudici e confiscato nell’ambito dell’inchiesta sul Mondo di Mezzo, o anche detta Mafia Capitale. Il valore complessivo è di decine di milioni di euro.

Confisca beni Mafia Capitale

La decisione è stata presa dal tribunale speciale per le misure di prevenzione di Roma, presieduto da Guglielmo Muntoni, che ha accolto in pieno le tesi della Procura capitolina. Secondo il collegio i diversi indagati sono “pericolosi socialmente” e la loro pericolosità, “ritenuta di rilevante spessore, ancora oggi ha i caratteri dell’attualità”.

I destinatari del provvedimento

Il provvedimento, notificato al Gico della Guardia di Finanza per la sua esecuzione, è stato emesso nei confronti dell’ex estremista di destra Massimo Carminati, del suo braccio destro Riccardo Brugia, del cosiddetto ‘ras delle cooperative’ Salvatore Buzzi, degli imprenditori Cristiano Guarnera, Agostino Gaglianone, Giuseppe Ietto e poi per Roberto Lacopo, Fabio Gaudenzi e Giovanni De Carlo.

Misura di sorveglianza speciale

Il tribunale ha anche disposto la misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno a Roma per tre anni e presentazione alla polizia giudiziaria un giorno a settimana, nei confronti di Lacopo, Guarnera, De Carlo, Gaglianone, Ietto e Gaudenzi. La misura dovrà essere applicata una volta espiata la pena definitiva.

Il proceddo d'appello di Mafia Capitale

Analogo provvedimento potrebbe esser adottato – si aggiunge – per Carminati, Buzzi e Brugia, condannati in primo grado a pene pesantissime (rispettivamente 20 anni, 19 anni e 11 anni di reclusione). Il processo d’appello – si ricorda – è ancora in corso. I pubblici ministeri hanno sollecitato che venga riconosciuta la contestazione della associazione per delinquere di stampo mafioso.