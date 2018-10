Camorra Capitale: 230 anni di carcere per i Napoletani del Tuscolano, confermati 30 anni a Mimì o Professor

Condanne per quasi 230 anni di carcere per 21 persone con assoluzioni parziali per singolo capi d'imputazione e prescrizioni per altre tre persone. E' quanto stabilito dal Processo d'Appello alle 24 persone note alle cronache nazionali come i Napoletani del Tuscolano. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero gestito lo spaccio in alcune piazze della periferia della Capitale. Ma questo non è il solo capo d’imputazione. L'associazione venne sgominata dai carabinieri nel febbraio del 2015 al termine della Operazione Tulipano (qui la notizia) .

Processo d'appello Napoletani del Tuscolano

Durante il maxiprocesso che si è tenuto davanti alla III Corte d’appello, presieduta da Cecilia Dumma, l’accusa ha contestato numerosi altri capi d’imputazione: associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, usura, reati contro la persona, reimpiego di denaro di provenienza illecita, fittizia intestazione di beni, illecita detenzione di armi, illecita concorrenza con violenza e minacce.

300 anni di pene per i Napoletani del Tuscolano

Il processo di primo grado si era concluso con condanne a oltre 300 anni di reclusione e 8 assoluzioni. Le condanne più alte sono state inflitte a Domenico Pagnozzi detto 'Mimì o Professor', a cui sono stati confermati i 30 anni di carcere inflitti in primo grado, Massimiliano Colagrande (24 anni), Antonino Calì (21 anni), Stefano Fedeli (18 anni e 11 mesi), Marco De Rosa (18 anni e 10 mesi), Marco Pittaccio (16 anni e 8 mesi) e Claudio Celano (14 anni). Le altre condanne sono state ricompensate tra poco più di 9 anni e poco meno di 4 anni di reclusione; inoltre c’è stata l’applicazione concordata accusa-difesa di una condanna e tre assoluzioni per prescrizione dei reati contestati.

I Napoletani del Tuscolano

L’inchiesta, che ha poi portato al processo, risale al 2015 quando gli inquirenti smantellarono un’organizzazione per delinquere di stampo camorristico, operante nella zona sud-est di Roma, guidata da Domenico Pagnozzi. All’interno del gruppo operavano persone di origini campane e romane.