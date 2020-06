Sparatoria ad Ostia: sette condanne e 23 anni di carcere per il clan Spada

Pene per oltre 23 anni di detenzione complessivi. Questa la sentenza di condanna emessa dai Giudici della I Corte d'Assise del Tribunale di Roma nei confronti di 7 imputati appartanenti al cossiddetto clan Spada operante su Ostia. La sentenza in relazione alla sparatoria tra clan rivali avvenuta nel luglio del 2013 sul litorale lidense.

In particolare sono stati inflitti 8 anni al boss Ottavio Spada, acccusato di tentato omicidio, e 3 anni per Carmine Spada. Nel complesso sono state decise pene per oltre 23 anni complessivi. La sparatoria avvenne il 17 luglio.

Testimone oculare di quanto avvenne fu la giornalista di Repubblica Federica Angeli a cui, in seguito alla sua denuncia, fu assegnata una scorta a sua tutela.

A commentare la condanna la stessa cronista che su twitter scrive: "Hanno condannato a 8 anni per tentato duplice omicidio Ottavio Spada. La mia testimonianza su cui si reggeva tutto questo processo ha portato a una condanna esemplare. 7 anni sotto scorta in cambio di 8 di carcere. Va bene così, dai..".