Asilo lager al Pigneto: 17 bambini picchiati, condannati a 5 anni due fratelli

Cinque anni di reclusione. E' questa la condanna inflitta dal gup Angela Gerardi ai fratelli Silvia ed Eligio Scalas, titolari di un asilo nido abusivo al Pigneto. I due erano finiti in manette lo scorso giugno per "percosse e maltrattamenti" nei confronti di 17 bambini, tra i cinque mesi e i tre anni, che erano ospitati nella struttura.

A confermare il clima di terrore e le violenze era stato l'occhio delle telecamere, che avevano documentato i fatti nell'asilo lager. A condurre le indagini i poliziotti della Polizia di Stato della Polaria, che avevano raccolto la segnalazione di un genitore, allarmato dal repentino cambiamento nel comportamento del loro bimbo.

I bambini, infatti, venivano esposti a continue umiliazioni, subendo anche maltrattamenti fisici. Gli arrestati, secondo le indagini "erano soliti apostrofare i minori con insulti anche a sfondo razziale, utilizzando sistematicamente riferimenti sessuali sempre espressi in modo volgare ed osceno". Non sono mancati anche episodi di violenza fisica, durante i quali i bimbi "venivano picchiati o lanciati in terra spesso perché responsabili di un pianto accorato".

Arrestati a giugno, i due fratelli avevano scelto il rito abbreviato e il pm aveva chiesto la loro condanna a sei anni di carcere, uno in più rispetto a quelli loro inflitti dal gup Gerardi, che ha anche disposto un risarcimento di 10mila euro per ognuno dei bimbi coinvolti. Si trovano agli arresti domiciliari.