Marranella: istigò il figlio ad uccidere immigrato, pena ridotta di undici anni

Dieci anni in appello all'uomo che istigò il figlio ad uccidere un cittadino pakistano di 28 anni. La corte d'Appello ha riconosciuto la colpevolezza di Massimiliano Balducci, per l'omicidio di Khan Muhammad Shahzad, consumatosi il 19 settembre del 2014 in via Lodovico Pavoni, zona Marranella-Tor Pignattara. L'uomo aveva istigato il figlio allora 17enne a picchiare, fino poi a ucciderlo, il 28enne pakistano.

DIECI ANNI DI RECLUSIONE - La Corte ha condannato l’imputato a dieci anni di reclusione, rispetto all’originaria condanna a ventuno anni, modificando il titolo di reato da concorso anomalo in omicidio volontario a concorso in omicidio preterintezionale. La sentenza si discosta in tal modo dall’interpretazione del fatto cui era pervenuto il Tribunale per i minorenni, che aveva condannato Daniel, allora minorenne per omicidio volontario.

PROGETTO DIRITTI - Massimiliano Balducci è stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti del padre, della madre, della moglie e del figlio di Shahzad, rappresentati dagli avvocati di Progetto Diritti Mario Angelelli e Arturo Salerni. La vicenda dell’uccisione di Shahzad è una di quelle che maggiormente hanno scosso e diviso l’opinione pubblica e segnato l’immaginario della capitale e dell’intero Paese, irrompendo con la sua brutalità nei discorsi intorno alla convivenza e ai conflitti nelle nostre periferie.

"SHAHZAD UNO DI NOI" - Gli avvocati di Progetto Diritti hanno rappresentato la famiglia di Shahzad costituitasi parte civile nel processo al padre dell’omicida. Nel gennaio 2016, in occasione della presentazione del libro di Giuliano Santoro "Al palo della morte” (Ed Alegre), l’associazione ha promosso un dibattito insieme anche a rappresentanti delle comunità pakistana e bengalese in un incontro dal titolo “Shahzad, uno di noi. L’omicidio di Shahzad a Tor Pignattara: diversità, conflitti e convivenza".