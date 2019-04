Ciao Darwin: concorrente rischia la paralisi, indaga la Procura. E spunta un'altra ferita

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose dopo che, durante le prove dello show condotto da Paolo Bonolis, un romano di 54 anni rimasto ferito e ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del policlinico Umberto I.

Il concorrente rischia di rimanere paralizzato dopo essere caduto dai rulli giganti durante la registrazione del 17 aprile. I familiari hanno presentato un esposto in procura. Il fascicolo è contro ignoti, ma gli inquirenti hanno già disposto una perizia. In tanto anche un'altra concorrente, una personal trainer romana, ha rivelato sul proprio profilo Instagram di essersi fratturata un piede durante il gioco dei rulli.

Canale 5 ha fatto sapere che venerdì 3 maggio la trasmissione tornerà. Uno stop non dovuto all'incidente ma al "pieno periodo festivo, per non privare i telespettatori del loro programma preferito del venerdì sera".