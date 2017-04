Primo maggio, concertone blindato: zona rossa e accessi con metal detector

Sarà un Primo Maggio blindato quello del Concertone di San Giovanni. Il palco del tradizionale evento organizzato da Cgil, Cisl e Uil sarà chiuso da una vera e propria zona rossa. Per la prima volta sarà possibile accedere solo con aree di prefiltraggio, varchi con metal detector e un ingente schieramento di forze dell'ordine. "All’area di sicurezza si potrà accedere previo controllo da parte delle forze di polizia" fa sapere in una nota la Questura. Le misure sono state presentate ieri, nel corso di un tavolo tecnico, dal Questore Guido Marino.

"In campo" fa sapere la Questura "tutti gli assetti di prevenzione antiterrorismo in relazione alla scenario internazionale, mai mutato, anche se non esistono minacce specifiche sui prossimi eventi.

Presenti anche i Vigili del Fuoco con un presidio NBCR per la gestione delle conseguenze di uso di sostanze chimiche".

L'area di sicurezza diventerà operativa a partire dalle nove del mattino. I varchi saranno posizionati su via Carlo Felice, Piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto e sull'accesso dalla parte dell'obelisco di piazza San Giovanni in Laterano. Tutta l'area compresa sarà interdetta al traffico. Particolarmente vigilate saranno anche le vie di afflusso e deflusso, ovvero le stazioni ferroviarie Termini, Tiburtina ed Ostiense, i caselli autostradali ed i parcheggi. La fermata della metropolitana sarà chiusa a partire dalle ore 15 mentre le linee della metro A, B e C resteranno aperte fino all'1,30 di notte. All'interno dell'area non potranno essere introdotte bottiglie, contenutori in vetro e lattine. "Posizionati, all’interno dell’area, i venditori ambulanti ai quali, il Questore di Roma Marino, ha distribuito un vademecum per la somministrazione delle bevande".