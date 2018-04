Concerto Primo Maggio 2018: strade off limits e linee bus deviate. Chiuse due stazioni della metro

Concerto del primo Maggio sale l'attesa. In piazza San Giovanni il palco è già in piedi ed oggi è il giorno del sound check. Un anticipo di concertone, con i cantanti sul palco per provare ed offrire contemporaneamente un anticipo dello spettacolo che sarà. Mancheranno, per le prove, le 500.000 persone attese, il vero punto di forza della festa. Per quelle bisognerà attendere 24 ore. La zona di San Giovanni sarà come sempre bloccata e la viabilità rivoluzionata.

Strade chiuse per il concerto del Primo Maggio

L’area interdetta al traffico sarà compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (nel tratto tra piazza di Porta San Giovanni e via Statilia). Saranno transitabili via dell'Amba Aradam, via Merulana, via Nola, piazza e via di Santa Croce in Gerusalamme, via Magnagrecia, piazzale Appio e via La Spezia. Alla piazza si potrà accedere solo dai varchi predisposti, già dalla mattina, a Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. In quest'area, e anche su via Domenico Fontana e nell'area di parcheggio tra via Domenico Fontana e l'ingresso del Santuario della Scala Santa, ci saranno, con ampio anticipo rispetto all'evento, i divieti di sosta. Su via Sannio, nel tratto da piazzale Appio a via Corfinio, prevista la chiusura al traffico dalle 14 di lunedì 30 aprile e sino a tutto martedì 1.

Linee bus deviate per il concerto del primo Maggio

Per le chiusure al traffico previste nell'area di San Giovanni, da inizio a fine servizio saranno deviate o limitate le linee: 3, 8, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665, 673, 792, n1, n10, n11 e n28. Per la linea 8, la deviazione interesserà solo le corse in entrata e uscita dal deposito di Porta Maggiore. Per le quattro linee "n" la deviazione è nella notte tra martedì e mercoledì.

Metro, gli orari pre il concerto del Primo Maggio

La Questura, per ragioni di sicurezza, ha richiesto la chiusura delle stazioni San Giovanni e Manzoni della linea A, chiusura che, secondo quanto riportato dal sito di agenzia per la mobilità, muoversiaroma.com, dovrebbe scattare dalle 15. Si dovrebbe trattare di chiusure cosiddette a vista. A proposito di metro, prolungato sino all'1,30 di notte l'orario di servizio sulle linee A, B/B1 e C. Normale orario festivo sul resto della rete.