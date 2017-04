Concerto primo maggio a San Giovanni: orari di metro e bus

E' tutto pronto per il Concertone del Primo Maggio a piazza di Porta San Giovanni. L'evento si terrà lunedì dalle 15 a mezzanotte, ma le modifiche della viabilità nella zona inizieranno già dal mattino. Sarà infatti prevista la chiusura al traffico della zona compresa tra viale Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto (nel tratto tra Porta San Giovanni e via Statilia).

"Durante la giornata il trasporto pubblico seguirà l'orario di un normale giorno festivo. Non sarà quindi prevista alcuna interruzione, così da garantire la mobilità a romani e turisti. Sono, infatti in programma numerosi eventi di vario genere e vogliamo assicurare a tutti la possibilità di parteciparvi", spiega l'assessora alla Città in movimento di Roma Capitale Linda Meleo.

CAMBIO PERCORSO LINEE BUS 1 MAGGIO 2017 - Sarà invece previsto un cambio di percorso per 16 linee: 3, 16, 51, 81, 85, 87, 218, 360, 590, 665, 673, 792, N1, N10, N11 e N28. Il capolinea di Porta San Giovanni sarà temporaneamente sospeso. La 792 sposterà la fermata di capolinea su via della Ferratella in Laterano; la 665 limiterà il percorso a via Magna Grecia; la 218, in arrivo da Padre Formato, seguirà il normale itinerario sino a via Faleria, per poi proseguire su via Appia Nuova, piazza Re di Roma, via Cerveteri, via Soana e via Gallia. Da qui il percorso sarà quello abituale. Le deviazioni e le limitazioni di percorso sono state definite da Atac e Roma Tpl e si possono consultare qui.

ORARI METRO ROMA 1 MAGGIO 2017 - Novità anche sui binari. "Il servizio delle linee della metro A, B e C sarà prolungato fino all'1.30 del mattino (ora di partenza dell'ultima corsa dai capolinea) per consentire il deflusso dal concerto in piazza San Giovanni. Rispetteranno l'orario di un normale giorno festivo anche per le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo", conclude Meleo.