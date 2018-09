Torpignattara: via Labico, è qui che si compra la 'droga di Hitler'

Tra Toripignattara e Villa Gordiani. E' via Labico la strada dove si può comprare la yaba, conosciuta come 'droga della pazzia' o 'droga di Hitler'. Negli ultimi due anni sono tanti i blitz che hanno portato ad arresti e sequestri. L'ultimo nelle ultime ore. A finire in manette un 31enne del Bangladesh, senza fissa dimora e con precedenti, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Quadraro.

I militari, nel corso di uno specifico servizio lo hanno notato mentre si avvicinava ad un gruppo di giovani, lo hanno fermato e controllato.

Nelle sue tasche è stato trovato un involucro di cellophane contenente 5 pasticche di yaba, nota anche come la 'droga della pazzia' o 'droga di Hitler' e una dose di marijuana. L’uomo aveva con se anche denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.