"Compra" auto ma non la paga. Per restituirla chiede soldi: arrestato per estorsione

Un 69enne romano già noto alle forze dell'ordine per i numerosi precedenti penali è stato arrestato dalla Polizia di Stato del commissariato “Romanina”, diretto dalla dottoressa Angela Cannavale, con l'accusa di estorsione.

A far scattare l'indagine la denuncia di un giovane extracomunitario che, dopo aver pubblicato un annuncio per la vendita della propria auto, era stato contattato dall'uomo che era riuscito a farsi consegnare il mezzo col pretesto di volerla comprare. Successivamente, dopo aver fatto firmare alla vittima i documenti relativi al passaggio di proprietà, C.G., queste le iniziali del 69enne finito in manette, aveva trovato mille pretesti per non pagare il corrispettivo pattuito di circa 2mila euro.

Ma non solo. Alla richiesta di restituzione dell’automobile il 69enne, aveva cominciato a minacciare il giovane venditore richiedendogli delle somme di denaro per la restituzione della vettura. Le intimidazioni sono state prima velate, per diventare sempre più esplicite e insistenti lasciando intendere gravi conseguenze per il malcapitato e per la sua famiglia.

Le continue telefonate, avevano terrorizzato il giovane extracomunitario il quale, spaventato, aveva accettato di pagare la somma di 400 euro.

Gli agenti del commissariato che stavano indagando sulla vicenda, sono così venuti a conoscenza delle minacce e delle richieste di denaro, e quindi, il giorno dell’appuntamento, dopo la consegna della somma pattuita, hanno arrestato il 69enne con l'accusa di estorsione.