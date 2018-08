Commesse detective sventano furto, poi scattano foto ai ladri e le consegnano ai carabinieri

Hanno notato gli strani atteggiamenti di una coppia di “clienti”, da poco entrati nell’outlet di grandi firme di via del Corso dove lavorano, e hanno deciso di tenerne d’occhio i movimenti con discrezione. L’intuizione ha consentito alle commesse di agire con prontezza nel momento in cui i ladri hanno tentato di arraffare qualche costoso capo di abbigliamento: colpo sventato, ladri messi in fuga e “fotogallery” dei malviventi creata con un telefono cellulare.

Commesse detective

Le astute commesse “detective”, subito dopo, hanno consegnato le foto dei fuggitivi ai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che, insieme ai militari della Compagnia Speciale di Roma, hanno individuato i due ladri mentre si aggiravano tra i passanti nei pressi di Porta del Popolo e li hanno bloccati.

Ladri in manette in via del Corso

Così, una ragazza originaria dell’Ecuador di 27 anni e un cittadino romeno di 18 anni, entrambi con precedenti, sono stati denunciati a piede libero con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso