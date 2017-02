Monteverde: commessa infedele ruba cosmetici dal grande magazzino

A fine turno, come tutti i giorni, si stava allontanando dal posto di lavoro, un grande magazzino ubicato in zona Monteverde-Gianicolense, per rientrare a casa. Questa volta, però, all’uscita dall’esercizio commerciale, è stata fermata dai Carabinieri della Stazione Roma Monteverde Nuovo che l’hanno trovata in possesso di alcune confezioni di cosmetici, per un valore di un centinaio di euro, risultati rubati proprio nel negozio dove era impiegata. A finire in manette con l’accusa di furto aggravato è stata una donna italiana di 57 anni.

DENUNCIA DEL GRANDE MAGAZZINO - Da qualche tempo la proprietà del negozio, ove la dipendente svolgeva l’attività di commessa, aveva registrato dei misteriosi ammanchi di materiale ed ha chiesto aiuto ai Carabinieri per scoprire la "falla".

FLAGRANZA DI REATO - I militari hanno tenuto d’occhio i movimenti della 57enne, sul conto della quale erano ricaduti i sospetti, 'pizzicandola' ieri pomeriggio. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ad un responsabile dell’esercizio commerciale mentre la dipendente "infedele" è stata posta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.