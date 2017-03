Cronaca Prati / Piazzale Clodio

Piante e libri venduti abusivamente a piazzale Clodio: multe e sequestri

Sono stati sequestrati complessivamente oltre 2000 libri, 166 piante e i prodotti alimentari. Contestati verbali per un importo complessivo di oltre 15mila euro. Controlli anche in via Igea