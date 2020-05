Commerciante reagisce a rapina: i ladri gli lanciano contro bottiglie di alcolici

Erano entrati in un market di via Arenula, gestito da un cittadino del Bangladesh, pretendendo di prendere alcolici senza pagarli ma al naturale rifiuto del negoziante, è iniziato un fitto lancio di bottiglie di vetro al suo indirizzo e il tentativo di approfittare di quel caos per portare via anche il registratore di cassa.

I protagonisti della vicenda sono un romano di 46 anni e un cittadino polacco di 37 anni, entrambi con vari precedenti e a Roma senza fissa dimora.

I due, dopo aver minacciato con una bottiglia di colpire il negoziante qualora si fosse rifiutato di fargli prendere degli alcolici gratis, hanno iniziato a fare incetta di bevande, ma il commerciante si è opposto fermamente.

A quel punto è iniziato il lancio di oggetti e bottiglie al suo indirizzo, poi il tentativo di rapina della cassa. Il cittadino del Bangladesh è riuscito, in qualche modo, a mettere in fuga i due balordi e a richiamare l'attenzione di una pattuglia di Carabinieri dell'8° Reggimento Lazio impegnata nel servizio di vigilanza dinamica nell’area della Sinagoga Ebraica.

I militari, allertati i colleghi della Stazione Roma piazza Farnese, hanno rintracciato i responsabili del colpo gobbo, arrestandoli con l’accusa di rapina impropria. Trattenuti in caserma, sono in attesa del rito direttissimo.