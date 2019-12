La comitiva dello spinello, fumano in piazza e vengono trovati con la droga: 6 giovani nei guai

Sei giovani di età compresa tra i 19 e i 23 anni, tutti residenti nella zona di Porta Metronia, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della Stazione Roma San Giovanni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La comitiva dello spinello, nel pomeriggio di ieri, si era data appuntamento in piazza Epiro per chiacchierare del più e del meno e per fumare "in tranquillità".

Peccato per loro che, proprio in quel momento, una pattuglia di Carabinieri abbia notato quel capannello di giovani, decidendo di controllarli: alla vista delle divise, i ragazzi hanno tentato di disfarsi del fumo in loro possesso gettandolo a terra, ma i loro gesti sono stati notati dai militari che li hanno “pizzicati” in possesso di complessivi 17 grammi di hashish e di 410 euro in contanti, ritenuto provento illecito della loro attività di spaccio.

Il più grande del gruppo, un ragazzo nato nella Repubblica Dominicana da tempo residente a Roma, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello multiuso di grosse dimensioni, motivo per cui nei suoi confronti è scattata anche la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere.