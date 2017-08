Coltivatore diretto trovato con 85 piante di marijuana, sequestrati 70 chili

Ottantacinque piante alte due metri per complessivi 70 chili di marijuana. I Carabinieri di Fiano Romano hanno arrestato un 45enne di Civitella San Paolo con l’accusa di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente. I militari erano impegnati in una seri di servizi di pattugliamento delle aree rurali, recentemente intensificati per l’emergenza incendi, quando hanno individuato in un terreno ubicato in località Caricarole una estesa piantagione di canapa indiana composta da 85 piante, le più alte delle quali sfondavano quota 2 metri, per complessivi 70 chili di marijuana.

Irrigazione automatizzata

L’ignoto coltivatore aveva anche progettato e messo in opera un sofisticato impianto di irrigazione automatizzato, regolato da timer. Seguendo l’impianto idrico, i Carabinieri sono arrivati all’abitazione del 45enne dove, nel corso della perquisizione, sono stati recuperati altri 320 grammi di marijuana pronta per essere venduta.

Coltivatore agli arresti domiciliari

Le piante sono state estirpate e sequestrate e verrà inviata ai laboratori chimici per gli opportuni esami qualitativi, il "coltivatore diretto", invece, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.