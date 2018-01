Con fare sospetto tra le auto in sosta minaccia poliziotti con un coltello

Lo hanno visto aggirarsi di notte con fare sospetto tra le auto in sosta nei parcheggi anistanti la stazione Tiburtina. Per questo gli agenti di polizia del commissariato Porta Pia hanno avvicinato l'uomo, al fine di comprendere se avesse intenzione di 'ripulire' le vetture vicino alle quali si trovava in quel momento.

Agenti minacciati con il coltello

I fatti sono avvenuti la sera dell'8 gennaio. Alla vista degli agenti che si stavano avvicinando per una verifica l'uomo ha però tirato fuori un coltello urlando e inveendo contro i poliziotti. Disarmato con non poca difficoltà, l’uomo è stato identificato per un 28enne di Napoli, con precedenti di polizia; arrestato, dovrà rispondere di resistenza e minaccia aggravata.