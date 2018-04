Pasqua di sangue, 30enne accoltellato alla gamba fuori da un negozio

Sera di Pasqua di sangue a Ladispoli dove nella serata di ieri un 30enne romano è stato accoltellato alla gamba. Sono poi stati i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia ad arrestare un cittadino del Senegal 21enne, domiciliato nella stessa località di mare della provincia romana, con l’accusa di lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio.

Accoltellamento Ladispoli a Pasqua

Lo straniero verso le 21.00, ha attinto alla gamba sinistra, con un coltello, un 30enne romano, per futili motivi. La vittima è stata poi soccorsa dall'ambulanza del 118 e trasportata all'Aurelia Hospital, non in pericolo di vita. I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Ladispoli sono intervenuti presso un esercizio commerciale, subito dopo il fatto, e dopo una breve indagine sono riusciti a rintracciare ed arrestare il 21enne, che nel frattempo si era allontanato dal luogo dell’aggressione.

Ragazzo accoltellato a Ladispoli

Dopo l’arresto lo straniero è stato condotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.