Lite violenta in casa, colpisce il padre con un ventilatore: arrestato

E' finito in ospedale in codice rosso un 68enne abitante ad Anzio aggredito dal figlio di 30 anni che, durante una lite, lo ha colpito con un ventilatore procurandogli contusioni al naso e allo zigomo nonché la frattura di una costola, guaribili in 30 giorni di prognosi.

E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio sono arrivati sul posto, accertate le condizioni fisiche della vittima, hanno immediatamente richiesto l'intervento di un’ambulanza per il trasporto del ferito in ospedale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il figlio invece, rintracciato poco dopo nella sua abitazione, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per lesioni gravi.