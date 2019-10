Colosseo e Fori Imperiali: blitz contro centurioni e salta fila abusivi

I carabinieri di piazza Venezia con la collaborazione dei Carabinieri dell’8^ Reggimento Lazio al termine dei controlli hanno sanzionato 10 persone mentre altre 9 sono state colpite dal daspo urbano. Sono questi gli esiti dell'ultimo blitz lungo l'area archeologica dei Fori Imperiali e del parco archeologico del Colosseo.

Pizzicati 4 cittadini del Bangladesh, di età compresa tra i 28 e 34 anni, nei cui confronti sono scattate sanzioni amministrative per esercizio di lavori e/o professioni, in aree e spazi pubblici, per un importo complessivo di 1800 euro e contestualmente sono stati sequestrati centinaia di volantini e voucher per bus turistici, casacche e cartelli pubblicitari.

Tre cittadini del Bangladesh sono stati sorpresi a vendere diversi oggetti tra power bank, aste per selfie e cappellini di vari colori e privi di marchio, e sanzionati per un importo di oltre 15 mila euro, per vendita ambulante di prodotti non alimentari senza autorizzazione.

I carabinieri hanno sanzionato altri 3 soggetti, un romano e due stranieri, sorpresi intorno al Colosseo travestiti con abbigliamento storico senza autorizzazione: i cosidetti centurioni importunavano turisti con richieste di soldi in cambio di 'selfie ricordo'. Nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1600 euro.

Sono invece 9 in totale le persone sanzionate per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore, pena la richiesta dell'emanazione del decreto divieto accesso del Questore (fino a 2 anni – cd. daspo urbano).