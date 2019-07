Colosseo, un tubo abbandonato e una scritta in inglese fanno scattare l'allarme bomba

Un tubo metallico di 40 centimetri abbandonato con un foglio con una scritta in inglese in via Sacra, a Roma. Succede al Colosseo dove alle 14:20 è scattato l'allarme bomba. I primi ad arrivare, sul posto, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno allertato i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato che ha operato con la squadra degli Artificieri.

Dopo i controlli è emerso come il bigliettino riportasse la scritta 'open me'. Gli esami tecnici eseguiti nei pressi della Chiesa di San Sebastiano al Palatino hanno dato esito negativo: si è trattato di un falso allarme. Alle 14:50 la situazione è tornata alla normalità.