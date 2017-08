Incidente sulla Colombo: auto si ribalta, tre feriti

Incidente oggi sulla via Cristoforo Colombo all'Eur. Intorno alle 13 circa una Reanult Clio, per cause ancora da accertare, si è ribaltata all'altezza del civico 556, sulla corsia laterale della Colombo. Immediati i disagi al traffico tra via della Civiltà del Lavoro e piazza Guglielmo Marconi in direzione del Grande Raccordo Anulare.

Tre i feriti, tutti in codice giallo, a seguito dell'incidente. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti del Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale. L'auto è stata rimossa dal carro attrezzi intorno alle 14 mentre la corsia laterale della Colombo, a causa di sostanza oleosa sull'asfalto, è rimasta chiusa in direzione Ostia fino alle 15.