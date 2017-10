Lavori sulla Colombo: via radici su manto stradale, chiusure per 20 giorni

Chiusure sulla via Cristoforo Colombo da oggi 5 ottobre, fino ai prossimi 20 giorni, tra Castel Fusano e Ostia. A comunicare lo stop, parziale, della circolazione il Campidoglio che illustra come nei prossimi giorni, esclusi i fine settimana, sulla carreggiata centrale direzione Roma, nel tratto compreso tra piazzale Cristoforo Colombo e viale della Villa di Plinio la strada sarà chiusa.

I lavori, iniziati oggi alle 8 del mattino, riguardano l'eliminazione delle radici affioranti sul manto stradale della Colombo, nel tratto compreso tra lungomare Lutazio Catulo e viale della Villa di Plinio. L'intervento rientra nell'ambito dell'operazione 'Strade Nuove' messa in campo dall'amministrazione capitolina per la manutenzione ordinaria delle arterie di grande viabilità.

Consentirà la messa in sicurezza delle corsie centrali interessate dalle radici superficiali dei pini e il ripristino delle condizioni di planarità della piattaforma stradale. Il lavori saranno condotti dal Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana del Campidoglio (Simu) in collaborazione con il Dipartimento Tutela ambientale.

