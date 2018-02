Colombo a 30 all'ora: chiusure all'Eur per lavori fino ad aprile, traffico in tilt verso Ostia

Lavori in corso e traffico sulla via Cristoforo Colombo. Da oggi, fino ad aprile, la strada infatti sarà scenario di opere di "pavimentazione stradale con rimozione degli apparati radicali che creano dissesti", che porterà al ripristino del limite di velocità che oggi è a 50 km l'ora.

Il tratto interessato a questo primo intervento è quello della carreggiata centrale e complanare direzione Ostia da via Laurentina a Piazza Guglielmo Marconi. Insomma la zona dell'Eur, l'imbocco verso il mare. La disciplina di traffico è fissata dal 14 febbraio al 31 marzo.

Nel tratto interessato il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha richiesto e ottenuto il "divieto di fermata e sosta per le 24 ore della giornata con rimozione ambo i lati area cantiere eccetto i mezzi d'opera", il "restringimento della carreggiata nel tratto interessato dall'occupazione di cantiere", la "riduzione del limite di velocità a 30 Km/h nel tratto interessato dal cantiere che opererà dalle ore 9 alle ore 19" come si legge nella determina dirigenziale firmata dal comandante del gruppo Roma IX della Polizia locale, Angelo Moretti.

Da oggi 13 febbraio, invece, temporaneo restringimento di carreggiata dal Raccordo Anulare a via di Malafede, tra Vitinia e Acilia, in direzione Ostia per delle potature e delle radici di alcuni alberi da mettere in sicurezza.