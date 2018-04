Formula E: chiusa la Colombo, traffico su Ostiense e Laurentina

Sarà un venerdì 13 aprile di strade chiuse nella zona dell'Eur per la Formula E. L'E - Prix, in programma sabato 14 aprile, ha costretto la Polizia Locale e gli organizzatori a modificare la viabilità potenziando anche il servizio autobus nel quartiere per agevolare i residenti e limitare i disagi. Non solo. Programmata anche l'intensificazione della metro B per sabato 14 aprile con 48 corse aggiuntive e 6 treni in più rispetto all'ordinario (qui i dettagli).

Traffico a Roma oggi: la viabilità alternativa

Proprio per le chiusure in atto, inevitabili le ripercussioni sul traffico sulle strade alternative, a partire dalla carreggiata esterna del Raccordo. Disagi Aurelia alla Laurentina e proseguendo dalla Prenestina alla Tiburtina. In interna mattinata di code a partire dal bivio per la Roma-Napoli fino alla via del Mare. Ripercussioni anche sulla Roma-Fiumicino dell'Ansa del Tevere alla Colombo in direzione dell'Eur e sulla via Ostiense per chi deve raggiungere Roma.

Chiusa Cristoforo Colombo in zona Eur

In attesa della gara è entrata quindi in vigore la chiusura di via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico, sino all’alba di lunedì 16 aprile. Le strade alternative: chi è diretto verso il Gra dal Centro, può utilizzare l'Ardeatina (da piazza dei Navigatori, da Grotta Perfetta), la Laurentina (per l'occasione la svolta a sinistra dalla Colombo sarà permessa) e il viadotto della Magliana/autostrada Roma-Fiumicino; in direzione Centro, le alternative sono l'Ardeatina, viale dell'Oceano Atlantico/via Laurentina, la Via del Mare e l'Ostiense.

Chiusa sul Raccordo Anulare l'uscita della Pontina

Sul Raccordo, venerdì mattina, tra le 6,30 e le 12, è prevista la chiusura, sia in carreggiata interna che in esterna, dell'uscita Pontina direzione Eur/Roma centro. Dalle 20, sempre di venerdì 13, e sino a cessate necessità, sarà chiusa la rampa che dal viadotto della Magliana permette di prendere la Colombo in direzione Centro. Sabato sono previste chiusure anche su via Romolo Murri

Gli automobilisti: "La Colombo è libera, grazie Formula E"

E se via Ostiense, Laurentina e via del Mare registrano più veicoli del previsto, diametralmente opposta, invece, è la situazione sulla Colombo in direzione Roma. Alcuni uffici dell'Eur sono rimasti chiusi, molti automobilisti hanno scelto di percorrere strade alternative e così la Colombo è stata "liberata" dalla Formula E.

E' questo lo stato d'animo dei molti frequentatori della strada che unisce il litorale all'Eur. "Grazie all'E - Prix la strada è libera, magari ci fosse tutti gli anni", scrive Federica. "Oggi si vola, grazie Formula E", è il messaggio di Roberta. "Oggi traffico normale o anche più leggero del solito", sottolinea Antonio mentre Cristina e Desireè si lamentano: avevano scelto la via del Mare.