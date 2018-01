Albero pericolante: chiusa corsia laterale della Colombo

Disagi al traffico sulla via Cristoforo Colombo. La corsia laterale, in direzione Ostia, è stata chiusa all'altezza di via Demostene a causa di un albero che appare pericolante. Lo comunica la polizia locale di Roma Capitale che ha allertato la autorità competenti.

Sul posto un agronomo comuncale che ha stabilito che l'albero, in cattivo stato di salute, dovrà essere abbattuto. La chiusura del tratto resterà attiva fino al completato intervento del Servizio Giardini del Comune di Roma. Traffico intenso fino a via di Casal Palocco verso Ostia.