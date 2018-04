Formula E: Colombo chiusa tre giorni, da giovedì le strade alternative

La Colombo chiusa e lo svincolo della Pontina verso il centro interdetto. Si annunciano tre giorni di disagi per Roma sud per lo svolgimento del Gran Premio di Formula E previsto per il prossimo 14 aprile. Da giovedì sarà chiuso un tratto della Colombo, quello compres tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico.

Chiude la Colombo per la Formula E: i percorsi alternativi

La chiusura scatterà la sera dalle 20,30 di giovedì 12 e resterà in vigore sino all’alba di lunedì 16 aprile. Agenzia per la Mobilità sul sito muoversiaroma.it suggerisce delle strade alternative: chi è diretto verso il raccordo dal Centro, può utilizzare l'Ardeatina (da piazza dei Navigatori, da Grotta Perfetta), la Laurentina (per l'occasione la svolta a sinistra dalla Colombo sarà permessa) e il viadotto della Magliana/autostrada Roma-Fiumicino. In direzione Centro, invece, le alternative sono l'Ardeatina, viale dell'Oceano Atlantico/via Laurentina, la Via del Mare e l'Ostiense.

Chiude l'uscita Pontina in direzione centro

Sul Raccordo, venerdì mattina, è prevista la chiusura, sia in carreggiata interna che in esterna, dell'uscita Pontina direzione Centro. Anas ha emesso un'ordinanza in cui comunica che per consentire le operazioni di allestimento del circuito della settima tappa del campionato di “Formula E” che si svolgerà nel fine settimana sulle strade del quartiere EUR di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo “Pontina” (n. 26) del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorità competenti, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro per i veicoli provenienti da entrambe le carreggiate, dalle 6:30 alle 12:00 di venerdì 13 aprile. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma.

Colombo chiusa, cambiano percorso i bus



Dalla sera del 12 alla mattina del 16 aprile, con la chiusura del tratto di Colombo tra via Laurentina e viale dell’Oceano Atlantico, e con lo stop alla circolazione anche su un tratto di viale Europa, cambieranno percorso 044, 070, 071, 30, 31, 130F, 170, 670, 671, 700, 703, 703L, 705, 706, 707, 709, 714, 762, 763, 764, 767, 771, 779, 780, 789, 791, C7, C8, n2, n3 e n21. Sempre dalla sera del 12 alla mattina del 16 aprile, viale Africa resterà chiuso nel tratto da viale dell'Arte a via Cristoforo Colombo (eccetto bus, traffico locale e diretti alle ree interne) e nel tratto dalla Colombo a via delle Ande (eccetto bus); rimarrà consentita la circolazione da via delle Ande in direzione di viale dell'Arte.

Disagi

La chiusura, prevista da tempo, preoccupa e non poco la Polizia Locale. La giornata di venerdì è segnata con il circoletto. Si tratta di un giorno feriale in cui la zona interessata viene attraversata abitualmente da migliaia di romani per andare o tornare da lavoro. I percorsi alternativi poi sono strade solitamente già molto trafficate: Laurentina, Ardeatina, via del Mare sono arterie solitamente frequentatissime. La chiusura del Raccordo è stata disposta per evitare di ritrovarsi, a ridosso della chiusura, centinaia di automobilisti costretti a deviare il proprio percorso. Un imbuto già scritto che si spera di limitare sensibilizzando i cittadini ad utilizzare metropolitane. Metro B e Roma Lido nei giorni delle chiusure, secondo fonti sentite da RomaToday, saranno rinforzate con l'aumento delle corse.