A Colleferro controlli e stretta sulla movida: patenti ritirate e pub multati

Controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, unitamente al personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, nel comune limitrofo alla Capitale.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato due persone. In particolare: uno sorpreso alla guida del suo veicolo in evidente stato di ebbrezza alcolica e che ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Per l’automobilista indisciplinato è scattato il ritiro immediato della patente; l’altro invece, un giovane di 23 anni, trovato in possesso di un coltello vietato.

Nel contempo, i Carabinieri di della Stazione di Colleferro unitamente al Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma hanno controllato e sanzionato due locali notturni, un pub e una paninoteca. Entrambi sono stati multati per violazione della disciplina sulle dichiarazioni di autocontrollo della sicurezza alimentare, inoltre il secondo esercizio commerciale è stato sanzionato anche per violazione della normativa relativa alla rintracciabilità degli alimenti: i Carabinieri hanno sequestrato circa 40 kg di alimenti privi della prescritta tracciabilità.

Stretta poi anche sulla zona della movida colleferrina: nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno sanzionato numerose autovetture per violazioni varie al codice della strada. Più di ottanta i veicoli e i conducenti sottoposti ad accertamenti.

Il servizio, complessivamente, è stato svolto da 8 pattuglie ed è stato finalizzato anche al controllo delle zone più isolate del territorio di competenza in particolare dei comuni di Colleferro e Segni al fine di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio.