Colle del Sole, sgomberate 4 baracche e rimosse 15 tonnellate di rifiuti

Ennesimo sgombero da parte della Polizia Locale nel quartiere Colle del Sole. A poche ore da quello al confine con Corviale, in Via degli Alagno all’incrocio con Via Portuense, oggi gli agenti

del gruppo Marconi stanno rimuovendo 4 baracche costruite con materiali di fortuna, che insistono su un terreno comunale in Via delle Vigne, all'incrocio con via Lanfranco Maroi.

Circa 15 le tonnellate di rifiuti che Ama dovrà smaltire in questi giorni. Al momento dell’intervento non era presente nessun occupante abusivo.