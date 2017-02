Colf infedele rubava soldi e oro: "Lo faccio per i miei quattro figli"

Prestava servizio presso due famiglie italiane residenti ai Parioli. Ad entrambe riservava però lo stesso trattamento, rubandogli soldi ed oggetti di valore mentre svolgeva il proprio lavoro di colf. A mettere fine alle gesta criminali di una collaboratrice domestica 44enne nata in Romania gli agenti di polizia del commissariato Salario - Parioli. La donna, durante lo scorso anno, si era impossessata di numerosi oggetti di valore, rubandoli da entrambe le abitazioni.

AIUTO ALLA POLIZIA - Per questo, la scorsa settimana le sue datrici di lavoro hanno chiesto ausilio alla Polizia di Stato per poterla cogliere sul fatto. I poliziotti hanno pensato di nascondere delle banconote, precedentemente fotocopiate, in vari punti delle case, proprio dove precedentemente aveva rubato il denaro.

BANCONOTE SEGNATE - Gli uomini del commissariato, dopo essersi appostati nei pressi dell’abitazione, hanno atteso la colf all’uscita del lavoro. Fermata, è stata trovata in possesso delle banconote "segnate". Ha tentato di giustificarsi raccontando agli agenti di aver rubato per i suoi quattro figli.

REFURTIVA RIVENDUTA AL COMPRO ORO - Successivamente, negli uffici di polizia, ha confessato di aver rubato un intero servizio asportando i sottopiatti in argento due alla volta, un bracciale, un anello acquistato in una famosa gioielleria del centro e piccole somme di denaro. La merce rubata, potrebbe poi essere stata in parte spedita in Romania ed in parte rivenduta ad un "Compro Oro".