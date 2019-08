Manovra azzardata alla vista della volante, tradite dal nervosismo con mezz'etto di cocaina nell'auto

Una manovra azzardata dovuta al nervosismo alla vista della volante. Così gli agenti del Commissariato Prenestino insieme ai poliziotti del Reparto Volanti, hanno arrestato due donne trovate con oltre mezz'etto di cocaina in auto. A finire in manette una ragazza di 28 anni ed una 42enne.

A bordo di un’auto le due donne stavano transitando proprio davanti agli equipaggi della Polizia. E’ stata la condotta del conducente ad insospettire i poliziotti che hanno deciso così di procedere ad un controllo. Fermate in via della Serenissima, sono state trovate in possesso di 56 grammi di cocaina e 390 euro in contanti.

A casa della R.A. durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 340 euro mentre nell’abitazione della 42enne hanno sequestrato circa 10 grammi di hashish.