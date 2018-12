Getta cocaina alla vista della polizia, in casa altra droga in cassaforte

Cocaina in cassaforte a Rocca Cencia. Sono stati gli agenti del Reparto Volanti, durante un posto di controllo in via del Lago Regillo, ad arrestare un romano di 34 anni nella serata di giovedì 6 dicembre.

L’uomo infatti, alla vista dei poliziotti ha gettato a terra alcuni involucri contenenti cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrate ulteriori 30 grammi di cocaina nascosti in una cassetta di sicurezza e 44 grammi di hashish trovati sopra un caminetto. Rinvenuti anche 465 euro probabile provento dell’attività illecita.

Accompagnato negli uffici del Commissariato Casilino, il 34enne dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.