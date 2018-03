Quadrilatero dello spaccio al Tufello: la cocaina nascosta in un vaso condominiale

Una nota piazza di spaccio conosciuta alle cronache romane come il Quadrilatero dello spaccio del Tufello. Pusher, vedette e sentinelle che hanno fatto di un quadrante del popoloso e popolare quartiere del III Municipio Montesacro una roccaforte per la vendita della droga, soprattutto cocaina. Via Monte Epomeo, via Monte Petrella, via Monte Massico e via Tonale, queste le quattro strade che danno il nome all'area. Una situazione che conoscono bene gli agenti del commissariato Fidene Serpentara e del Reparto Volanti.

Spaccio al Tufello

Proprio nell'ambito di un servizio per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio dello scorso lunedì, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un giovane. Nascosta in bocca, hanno trovato una dose di cocaina mentre altre 4 dosi della stessa sostanza sono state trovate in un vaso condominiale contenente una pianta poco distante. Il pusher è stato poi arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.