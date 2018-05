Torrespaccata: nasconde la cocaina da spacciare in un vano ricavato nell'armadio

Ottanta grammi di cocaina e 50 di hashish. A finire in manette nella zona di Torrespaccata un romano di 26 anni, arrestato dagli agenti del commissariato Romanina di polizia. I poliziotti, nel corso di una perquisizione effettuata presso l’abitazione di via Cisberto Vecchi, hanno trovato di 26 involucri di cocaina, per un peso di circa 80 grammi e di 4 involucri contenti hashish, per un peso di circa 50 grammi.

Spaccio cocaina in vai Cisberto Vecchi

La droga era nascosta in vani ricavati in un armadio ed in un cassettone; anche in questo caso il fiuto delle unità cinofile si è rivelato determinante, riuscendo a far scovare gli stupefacenti. Il giovane, al termine degli accertamenti, è finito in manette.