Prenestina: 8mila euro in contanti e 280 grammi di cocaina, arrestato 48enne

Mille euro in contanti di cui non ha saputo fornire spiegazioni. E' stato un semplice controllo alla circolazione stradale, da parte di una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, a far scattare le manette per un romano di 48 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

1000 EURO IN CONTANTE - L’uomo, incensurato e nullafacente, è stato fermato per un controllo alla circolazione stradale mentre viaggiava a bordo della sua Smart, sulla via Prenestina. Trovato in possesso di circa mille euro in contanti di cui non è stato in grado di giustificare la provenienza. Il nervosismo mostrato dall’uomo ha spinto così i militari ad approfondire il controllo. Dall’ispezione dei due telefoni cellulari di cui era in possesso, i Carabinieri hanno scoperto messaggi di testo riconducibili ad un’attività di spaccio.

COCAINA E SOLDI IN CASA - La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare 280 grammi di cocaina e ulteriori 7.900 euro, in contanti di vario taglio, nonché un bilancino di precisione. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trattenuto in caserma in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.